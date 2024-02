Terni, le rubano l’auto e lancia l’appello via social: ritrovata in poche ore

Appello social e soluzione del caso a poche ore di distanza, per la gioia della vittima del furto. A denunciare il fatto, chiedendo anche aiuto via Facebook, è stata una donna di Terni a cui lunedì hanno rubato l’autovettura, una Volkswagen bianca. Dopo l’appello, il veicolo è stato ritrovato grazie alla combinazione tra la vigilanza privata Securpool e la polizia Locale. I primi l’hanno avvistata nella zona di piazzale Bosco, parcheggiata e con i finestrini aperti, quindi la segnalazione agli agenti municipali per tutti gli adempimenti del caso e la riconsegna alla proprietaria.

