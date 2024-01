Terni: l’istituto classico e artistico premia le eccellenze

Sabato 20 gennaio sarà una giornata importante per il liceo classico ‘Tacito’ e il liceo artistico ‘Metelli’ di Terni: si rinnoverà infatti la tradizionale cerimonia di premiazione delle eccellenze. Protagonisti dell’evento saranno gli studenti che si sono distinti negli esami di stato dell’anno scolastico 2022/2023 e che hanno ricevuto prestigiosi riconoscimenti, come le borse di studio intitolate a personaggi che, nella storia dei due istituti, hanno rappresentato degli autentici esempi di percorso scolastico brillante e che al contempo si sono caratterizzati per saldi principi sul piano etico, quali Sergio Secci, Giuseppe Lombardi, il dottor Mario Chiassai e Alessandro Riccetti. Durante la cerimonia verranno altresì premiati i ‘Ciceroni’ dell’iniziativa del Fai di primavera 2023 e si darà conto di altri prestigiosi riconoscimenti conferiti dal Rotary club, dalla Società Dante Alighieri e dalla Fidapa.

Risultati scolastici eccellenti e riconoscimenti prestigiosi

«L’istituto d’istruzione superiore classico e artistico celebrerà con soddisfazione e vivo compiacimento tanti giovani dotati di grande motivazione – evidenzia il dirigente scolastico, la professoressa Roberta Bambini – che hanno profuso negli anni notevole impegno nello studio, conseguendo risultati scolastici eccellenti e riconoscimenti prestigiosi, e che hanno preso parte a iniziative culturali significative all’insegna di un profondo senso di appartenenza alle due scuole. Fermamente convinti di quanto sia proficuo investire nella formazione delle nuove generazioni con passione e piena fiducia, sarà una gradita occasione per rivedere ex studentesse ed ex studenti e apprezzarne l’ulteriore maturazione umana e culturale».