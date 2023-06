Terni: l’utensilieria Master Srl festeggia 40 anni di attività

Pubbliredazionale

Essere vicino al cliente offrendo soluzioni all’avanguardia è lo spirito che da decenni guida la Master Srl e gli ha permesso di affermarsi nel centro Italia come azienda specializzata nell’asportazione truciolo attraverso la collaborazione di alcuni dei più importanti costruttori di utensili internazionali. «Questo è un anno speciale per noi – afferma l’amministratore delegato Luca Baglioni – perché celebriamo il 40° anniversario della nostra utensileria. I valori che ci guidano e la partnership con i nostri marchi premium come Guhring, Kyocera, Kennametal, Carmex e Horn sono stati la chiave della nostra crescita e ci hanno permesso di diventare un’azienda consolidata nel centro Italia. Grazie a tutti i partner, clienti e fonitori che hanno creduto nelle nostre competenze e nei nostri servizi e a tutti i collaboratori che si sono succeduti negli anni e che hanno reso possibile il nostro successo e la nostra continua crescita».