Intervento della polizia Locale di Terni, venerdì mattina in strada di Collescipoli, di fronte all’intersezione con via Natta. Una donna di 42 anni di Terni (M.D. le sue iniziali) è stata investita, insieme alla figlia di 6 anni, da un’autovettura Fiat Punto condotta da un uomo di 52 anni ternano (G.G.). Le due sono state soccorse dagli operatori del 118 e condotte in ospedale, non gravi. I rilievi sono di competenza del personale dell’ufficio incidenti del comando di corso del Popolo.

Condividi questo articolo su