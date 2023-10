È stata inaugurata nel pomeriggio di domenica la mostra ‘Mezzo secolo rossoverde’ del fotografo Enrico Valentini, promossa dall’associazione Tempus Vitae in collaborazione con Istess Arte ed il patrocinio del Comune. Oltre 100 scatti storici a partire dagli anni ’60 fino al 2012 con l’obiettivo di far rivivere i ricordi delle grandi glorie delle Fere: sarà visitabile fino al 14 ottobre in via del Leone, al cenacolo San Marco. A curarla ci hanno pensato Marco Barcarotti e Giancarlo Santi.

