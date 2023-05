Terni, Miranda: cade in Vespa per il dislivello: esborso da 10 mila euro per il Comune

di S.F.

Un dislivello a ridosso della carreggiata che ha causato la perdita del controllo della Vespa Piaggio, con successiva caduta a terra e conseguente invalidità permanente pari al 10%. Il sinistro è del 28 maggio 2021 in largo Battaglione Manni (Miranda) e ha portato ad un ‘patto’ tra la vittima e il Comune di Terni: palazzo Spada ha accettato di sborsare 10 mila euro per chiudere la partita senza passare dalle vie giudiziarie.

La scorsa estate l’avvocato della vittima – Rossana Giansanti del foro di Terni – aveva fatto presente che la richiesta di risarcimento danni in seguito all’infortunio sarebbe stata di 25 mila euro. Il Comune ha analizzato la situazione per capire il da farsi e dagli uffici tecnici è stata confermata la «presenza di distaccamento di conglomerato bituminoso in corrispondenza di ‘ricorsi’ in travertino nel tratto di piano viabile comunale oggetto del sinistro. Non è possibile valutare il comportamento di guida del danneggiato che, in effetti, potrebbe essere di imprescindibile rilevanza». Quindi? Nel dicembre 2022 l’amministrazione, ritenendo corresponsabile l’uomo coinvolto nell’incidente, ha invitato a valutare «l’ipotesi di una risoluzione stragiudiziale» per 10 mila euro. Il legale ha dato il via libera.

In questo caso niente debito fuori bilancio per sentenze esecutive o altro, ma accordo bonario per evitare il contenzioso. Il Comune verserà dunque 10 mila euro comprensivo di tutto (rivalutazione, interesse e competenze legali), dall’altro lato si accetta «senza null’altro a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione». In sostanza è la cifra per il risarcimento del danno subito a causa del dislivello a ridosso della carreggiata. A sottoscrivere lo schema transattivo per palazzo Spada sarà la dirigente agli affari istituzionali Emanuela De Vincenzi.