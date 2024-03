Terni, Motorizzazione: il ‘grazie’ al personale. «Bravi, cortesi e professionali»

Riceviamo e pubblichiamo il ringraziamento di una donna ternana al personale della Motorizzazione Civile di Terni, a cui la signora si è rivolta per alcune necessità burocratiche susseguenti vicissitudini personali. Da parte della donna, sincera soddisfazione soprattutto per le qualità umane di chi lavora negli uffici di via Bramante. Di seguito il messaggio

di G.E. (lettera firmata)

In un’epoca di così forte cambiamento in tutti i posti di lavoro (e ringrazio il Cielo di essere andata in pensione prima di essere assorbita dal nuovo modo di lavorare, dove oltre al cambio di mentalità, il contatto umano non esiste più) e i giovani sono prevalentemente figli della tecnologia, che comunque non va demonizzata, intendo qui ringraziare vivamente e mi congratulo con il personale della Motorizzazione Civile di Terni per la squisita cortesia, professionalità e disponibilità. Tutte qualità con le quali operano nei confronti degli utenti. Grazie.