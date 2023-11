Terni, mura storiche perdono i pezzi: area transennata da 9 mesi

«Era marzo 2023 quando noi residenti ci siamo accorti che dalle mura storiche di accesso alla città, adiacenti all’area verde di via Aulo Pompeo, stavano cadendo dei pezzi», racconta il signor Sante. Abbiamo prontamente fatto presente dell’accaduto al Comune di Terni che è intervenuto insieme alla Protezione civile delimitando l’area per evitare che qualcuno, passando, rischiasse di farsi del male. Trattandosi, appunto, di mura storiche è stata coinvolta anche la Soprintendenza, ma da quel momento nessuno si è più visto o sentito e nessun intervento è stato fatto. Sono praticamente nove mesi che quell’area è delimitata da dei nastri, ma di interventi di messa in sicurezza nemmeno l’ombra. Sulle mura sono nate delle piante che, negli anni, stanno sviluppando delle radici che si insinuano tra le pietre rischiando di far crollare tutto. Che cosa dobbiamo aspettare perché qualcuno venga a fare manutenzione ad un patrimonio storico che merita rispetto, garantendo inoltre sicurezza ai cittadini?».

