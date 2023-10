Terni, nasce Principia: «Cultura e identità. Aperti a tutti» – Foto

Roberta Montagna, Rita Pepegna, Fabrizio Fabris, Maurizio Cecconelli e Alberto Cagnoli. Sono i cinque soci fondatori della neocostituita associazione culturale Principia Terni: lunedì pomeriggio, in Provincia, c’è stato lo ‘svelamento’ alla presenza della numero uno di palazzo Bazzani Laura Pernazza.

L’obiettivo

Lo scopo dell’associazione – il presidente è Cagnoli – è quella di promuovere «la diffusione della cultura valorizzando a salvaguardando il nostro inestimabile patrimonio sia nazionale che locale, di affermare il ruolo protagonista della cultura nel nostro Paese ma anche di rivendicare le radici e l’identità della nostra comunità locale, promuovendo persone, opere, luoghi e qualsiasi eccellenza legata alla storia di Terni». Numerosi gli eventi in programma. Saranno protagonisti – per citare i più noti – Pietrangelo Buttafuoco (per lui collegamento odierno con i protagonisti a palazzo Bazzani), Marcello Veneziani, la scrittrice e conduttrice Mediaset Safiria Leccese, il giornalista Rai Guido Barlozzetti, il creatore del Bagaglino Pierfrancesco Pingitore e l’editorialista e opinionista esperta di geopolitica Michela Mercuri, oltre a diversi altri, affiancati da personaggi di spessore della cultura locale. Si tratta di tutti esponenti FdI: «La volontà è di dare spunti per innalzare il livello culturale. O ad ampliarlo. Non vorremmo dedicarci ai soliti circoli, avremo spazio anche per sport e scuola. La nostra intenzione è di avere uno sviluppo dell’attività solo culturalmente, aperti a tutti e contro nessuno. Non siamo né vedovi né orfani di nessuno», ha puntualizzato Cagnoli sul tema. Focus in particolar modo sul coinvolgimento del mondo giovanile. Tra i presenti a palazzo Bazzani anche l’ex vicesindaco Andrea Giuli, l’ex assessore Federico Cini, l’ex ‘commissaria’ della Lega a Terni Barbara Saltamartini, l’ex consigliere M5S e Lega Marco Cozza, il delegato provinciale del Cip Tommaso Strinati, il coordinatore provinciale FdI Paolo Alunni Pistoli e due degli attuali rappresentanti FdI a palazzo Spada, vale a dire Marco Cecconi e Cinzia Fabrizi.

PARLA IL PRESIDENTE ALBERTO CAGNOLI – VIDEO