Terni: nonna, figlia e nipote nate lo stesso giorno. Festa grande per Graziella, Giuliana e Valentina

Quante probabilità ci sono che nonna, figlia e nipote siano nate tutte e tre nello stesso giorno? Decisamente poche, in pratica una rarità da Guinness. Che è accaduta a Terni visto che Graziella Radicioni, la figlia Giuliana Giubilei e la nipote Valentina De Benedictis sono nate tutte e tre il 28 marzo. Graziella è una classe 1936, in grande forma e orgogliosa della sua famiglia. Giuliana, classe 1965, è una parrucchiera molto conosciuta a Terni. Valentina di anni ne ha compiuti 34 e lavora anche lei come parrucchiera, insieme alla madre. Giovedì è stata festa grande per loro, con una bella cena insieme agli affetti più cari e un ‘incrocio’ di regali degno delle festività natalizie. Invece stavolta la celebrazione è stata tutta per loro, con brindisi e torta finale a suggellare il ‘tris’. Particolarità nella particolarità: nonna Graziella e la figlia Giuliana, oltre al giorno, condividono anche l’ora di nascita: le 5.30 del mattino.

