Terni omaggia Eduardo con ‘Adda passà ‘a nuttata’ a palazzo Gazzoli

Un appuntamento dedicato al genio indiscusso del teatro italiano: Eduardo De Filippo. Grazie a lui il teatro dialettale oggi è riconosciuto ‘teatro d’arte’, in cui si uniscono il dialetto, la lingua italiana e la mimica. Domenica 12 marzo alle ore 17.30 nella sala Blu di palazzo Gazzoli, andrà in scena ‘Adda passà ‘a nuttata’; attraverso un percorso storico-culturale della vita del grande drammaturgo, verranno proposti brani delle sue principali commedie e poesie. Canzoni napoletane dell’epoca accompagneranno tutto il racconto, che sarà arricchito da aneddoti e curiosità inedite su questo importante protagonista del teatro del ‘900. La regia è a cura di Ciro Salviuolo che sarà anche la voce narrante dello spettacolo, sul palco ci saranno Paolo Macedonio (tenore e chitarra), Antonella Casalloni (voce), Maria Teresa Keller (attrice), Federico Botti (attore), Angelo Bruzzese (pianoforte) e Chiara Margarito (soprano). L’evento è promosso e sostenuto dall’associazione Amici della Lirica della provincia di Terni e organizzato da Ag.Or.À Umbria, in collaborazione con l’associazione Magna Grecia Viva di Terni. Lo spettacolo ha il patrocinio del Comune di Terni. I biglietti sono in vendita presso New Sinfony, in Galleria del Corso a Terni (telefono 0744.407104), in tutti i punti vendita Ticketitalia e online su ticketitalia.com. Per informazioni si può contattare Ag.Or.À. Umbria (334.7424478 – [email protected]).

Condividi questo articolo su