Open day, venerdì 6 ottobre alle ore 21.30, per la scuola di danza ‘New Blue Angel Dance by D&U’ presso la nuova sede ubicata al centro sociale Cesure (strada di Cesure, Terni). L’evento è denominato ‘Vivo Latino’ e per qualsiasi informazione è possibile contattare i seguenti recapiti: 351.8634662 (Gabriele), 327.8994954 (Vanessa) e 327.5721475 (Valeria).

