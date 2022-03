Terni: paracadutismo e scherma insieme all’aviosuperficie

Scherma e paracadutismo sono due discipline molto diverse tra loro, ma legate da allenamento, rispetto e talento da parte di tutti gli atleti che le praticano e rappresentano due bellissime ed importanti realtà presenti nel territorio ternano. Sabato 10 aprile, all’aviosuperficie ‘Alvaro Leonardi’ di Terni, si terrà l’evento ‘Scherma Experience’, organizzato dal Circolo scherma di Terni, in collaborazione con la scuola di paracadutismo The Zoo, finalizzato allo sviluppo del territorio. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Terni ed il contributo della fondazione Carit. È possibile la possibile presenza del campione del mondo di fioretto, Alessio Foconi, atleta proveniente proprio dal Circolo scherma Terni.

La promozione del territorio

L’evento ha come scopo, quindi, la promozione e lo sviluppo locale. il team di Jok produzioni, che con i suoi progetti vuole creare esperienze culturali, attraverso storie, immagini e suoni ed ha come priorità la conservazione, la diffusione e la valorizzazione, documenterà il tutto realizzando un video che verrà inserito in un progetto più ampio, finalizzato ad esaltare le peculiarità del territorio ternano: sport, cultura e natura. Il progetto è denominato ‘Fencing experience – alla scoperta del nostro territorio’: un programma in cui sport ed ambiente si fondono per la promozione del territorio, nonché delle tradizioni e delle attrattive che custodisce. Un’occasione per avvicinare i ternani, gli umbri e gli italiani a questa disciplina e ai sui atleti, che sono motivo di orgoglio e di stima per la nazione intera, e non solo.

Il Circolo scherma e l’associazione The Zoo

Il Circolo scherma Terni, fiore all’occhiello del territorio ternano, svolge l’attività in tre discipline, fioretto, sciabola e spada. Questa è una caratteristica che poche società di scherma hanno in Italia. I suoi atleti di altissimo livello hanno permesso di far conoscere Terni oltre i confini regionali e nazionali ed è riuscito a realizzare un pacchetto di offerta riguardante lo sport, il turismo e la cultura, singolare a Terni. L’associazione sportiva The Zoo, riconosciuta dall’Eena, si trova a Terni, all’interno dell’aviosuperficie ‘Alvaro Leonardi’ ed opera nel campo del paracadutismo dal 2009. Dispone di un aereo monomotore turboelica monoplano ad ala alta: il Cessna Caravan 208, che garantisce la capienza per 14 paracadutisti contemporaneamente per ogni decollo. Nello staff di The Zoo sono presenti atleti di altissimo livello, nazionale ed internazionale, ed è sede di tutti gli eventi più importanti del settore, conosciuto e stimato anche a livello mondiale ed europeo.