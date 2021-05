Parcheggio palazzo Spada: «‘Restituirlo’ alla cittadinanza»

di Alessandro Gentiletti

consigliere comunale di Senso Civico

Restituire alla cittadinanza il parcheggio sotto palazzo Spada nel fine settimana e nei giorni festivi ed in particolare i posti riservati ai disabili. La decisione dell’amministrazione di apporre una sbarra che anche nel fine settimana interdice ai cittadini l’accesso al parcheggio per riservarlo al sindaco, agli assessori e ai consiglieri, non ha senso, si sta trasformando in un privilegio della casta ed è penalizzante per la città.

Prima che fosse posta la sbarra nel fine settimana e nei giorni festivi tanti cittadini potevano usufruire di un parcheggio gratuito in pieno centro. Una cosa utile, sul piano pratico per tanti, a partire dal commercio del centro. Una prassi importante , anche sul piano simbolico, poiché il cortile di palazzo Spada nei giorni festivi e nel fine settimana tornava ad essere il cortile della città, non quello della casta e soprattutto molti posti diventavano riservati ai disabili.

Mi domando a cosa serve al sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali avere un parcheggio riservato anche nel fine settimana e nei giorni festivi. Se è collegato allo svolgimento delle funzioni deve essere limitato, come era finora, dal lunedì al venerdì. I parcheggi poi, che nel fine settimana diventavano riservati ai disabili, devono tornare tali e accessibili. Ringrazio le associazioni che in queste settimane si sono battute per rimediare alla situazione che si è creata e chiedo all’amministrazione di ripristinare la situazione precedente.