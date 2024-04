Terni, perturbazione e freddo: riscaldamento domestico fino a sabato 27 aprile

Autorizzazione al funzionamento degli impianti termici per il riscaldamento domestico fino al 27 aprile, oltre il normale periodo di esercizio. Il Comune di Terni dà il via libera con un’ordinanza a firma del sindaco Stefano Bandecchi: il motivo è legato ad una «perturbazione che ha interessato nei giorni scorsi le nostre regioni, causando un notevole abbassamento delle temperature» e di conseguenza per palazzo Spada è «opportuno intervenire per prevenire disagi alle fasce più deboli della popolazione». C’è l’ok all’accensione: la durata giornaliera non dovrà in ogni caso superare le cinque ore giornaliere nella fascia oraria tra le 5 e le 23.

