Terni, portafogli sul bancone. Pensionato se lo intasca: nei guai

È entrato in una tabaccheria del centro di Terni e, dopo essersi accorto che sul bancone c’era un portafogli che sembrava dimenticato da qualcuno, non ci ha pensato su due volte e, approfittando della distrazione del titolare, se lo è infilato in tasca non prima di aver verificato che vi fossero soldi all’interno. Il fatto è accaduto venerdì 13 novembre.

I fatti

Poche ore dopo il proprietario dell’esercizio commerciale si è accorto di aver perso il portafogli: era il suo. Così ha segnalato lo smarrimento presso il comando stazione carabinieri di Papigno. I militari hanno subito pensato che visionare le immagini delle telecamere di sicurezza interne fosse il modo migliore per ricostruire l’accaduto. E infatti da quelle è stato possibile vedere l’anziano che si appropriava del portafogli: lunedì è stato rintracciato e identificato dall’Arma. Si è scusato ed ha restituito il tutto – dentro c’erano 100 euro e documenti personali – dichiarandosi pentito del gesto. Condotta che però non gli ha evitato la denuncia a piede libero per furto.