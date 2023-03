Terni: revisori conti, bilancio e gestione, confronto in Bct

I controlli dei revisori dei conti al bilancio di previsione – a proposito, a quanto pare prima del 6 aprile non se ne parla a palazzo Spada per via degli emendamenti tecnici presentati – e al rendiconto della gestione. Tema più attuale che mai a Terni considerando ciò che sta accadendo in Comune. Ad organizzarlo in biblioteca ci ha pensato l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con in testa il presidente Carmelo Campagna; a relazionare l’assessore al bilancio del Comune di Perugia Cristina Bertinelli, il professor Andrea Zirzuolo (professore ordinario di economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche all’università D’Annunzio di Chieti-Pescara, nonché presidente del comitato scientifico Ancrel) e la dirigente alle attività finanziarie di palazzo Spada, Grazia Marcucci. In loco anche il numero uno di Terni Reti, Stefano Stellati, e il presidente del collegio dei revisori Carlo Ulisse Rossi. A livello politico da segnalare la presenza del ‘titolare’ al bilancio del Comune di Terni Orlando Masselli.

Condividi questo articolo su