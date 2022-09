Terni: ritrovarsi a 30 anni dal diploma. «Gioia ed emozioni»

Una ‘reunion’ a 30 anni dal diploma. È quella che, su idea di Simone Sebastianelli, ha visto ritrovarsi la classe 5At elettronica dell’Itis di Terni, ‘uscita’ nel 1992. «Alla base – spiega Simone – c’era la voglia di rivedere i compagni di classe che, in molti casi, sono diventati amici per la pelle nonostante le distanze che la vita obbliga a considerare. Il tempo che trascorre, invece, c’è per tutti e in quanto neminco, deve essere sconfitto per ritrovarsi in uno sguardo perduto 30 anni prima». Immancabile la cena in un noto ristorante a due passi dalla cuola: gioia per il ritrovarsi, allegria e risate nel ricordare, emozioni e commozione nel salutarsi. Ma con una certezza: la promessa di rivedersi presto. Nella foto, in piedi da sinistra a destra: Alessandro Giardinieri, Daniele Sguigna, Roberto Uffreduzzi, Sabrina Rapacchio, Marco Locci, Grazia Rossi, Cristiano La Porta, Andrea Todini, Mirko Catana, Roberto Ceccarelli, Massimiliano Contessa, Gabriele Ponzo, Nico Rosetti. In ginocchio da sinistra a destra: Daniele Poderini, Piero Chiari, Andrea Cerasoli, Simone Sebastianelli, Stefano Fratini, Francesco Battistoni, Marco Sabatini, Maurizio Turilli.

