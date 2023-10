Terni, ‘Robot e fogli italiani’: la mostra a firma Karel Čapek a palazzo Carrara

«Un’importante occasione culturale e formativa». Così viene definito l’appuntamento a palazzo Carrara a Terni con la mostra – ‘Robot e fogli italiani, l’Italia e l’Umbria visti da Karel Čapek’, inaugurata sabato nella sala Pirro: si tratta di un progetto organizzato dal maestro Walter Attanasi in collaborazione con Italia Arte Fest a Praga insieme all’assessorato alla cultura della regione centrale di Praga e la fondazione Karel Čapek.

Il diario di viaggio

Si tratta di 12 pannelli illustrativi con contenuti in italiano ed in inglese: «È sicuramente – spiega l’assessore alla formazione Viviana Altamura – un bel momento di confronto per gli studenti ternani che potranno conoscere uno degli autori più illuminanti del ‘900 europeo. Il centenario della pubblicazione dei Fogli Italiani di Karel Čapek è una importante occasione culturale e formativa che colloca Terni in un ambito europeo». Focus sulle annotazioni del suo viaggio in italia con una sequenza di impressioni ed immagini: Čapek scrisse i Fogli italiani per un quotidiano di Praga nel 1923 raccogliendoli poi in un volume. La parte ceca istituzionale coinvolta è coordinata da Kateřina Pešatová, capo del dipartimento di cultura e conservazione dei monumenti ufficio regionale della Boemia Centrale e da Zdeněk Vacek direttore del Centro Památník Karla Čapka, sede ufficiale preposta alla divulgazione dello scrittore.