Terni, ruba alcolici e rasoi in via del Rivo: arrestato un 44enne

Un ternano di 44 anni – M.C. le sue iniziali – già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagrante dai carabinieri del comando stazione di Terni, nella serata di giovedì in via del Rivo. Controllato all’esterno di un negozio, l’uomo è stato trovato in possesso di prodotti dei quali non è stato in grado di giustificare il possesso. Gli accertamenti hanno consenitito di accertare che aveva rubato, da due diversi esercizi commerciali di via del Rivo, sette bottiglie di alcolici e cinque rasoi elettrici. La refurtiva, del valore commerciale di 187 euro, è stata restituita ai proprietari. Dopo l’arresto il 44enne è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

