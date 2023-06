Terni, demolizione in vista a Sabbione: via una casa per una tavola calda

di S.F.

Una tavola calda/bar da circa 130 metri quadrati a poche centinaia di metri dal carcere di vocabolo Sabbione e dalla Liomatic, a Terni. C’è una curiosa novità in arrivo in via Mercurio, nell’area industriale: a stretto giro è prevista la demolizione di un fabbricato fatiscente ad uso residenziale per realizzare una struttura ristorativa. C’è il via libera del Comune con la firma del dirigente a pianificazione territoriale ed edilizia privata Claudio Bedini.

Demolizione e costruzione

La richiesta al Comune era giunta nei mesi scorsi e riguarda l’area di proprietà della Lam Multiservice per una ‘ristrutturazione edilizia previa demolizione del fabbricato esistente ed ampliamento con cambio di destinazione d’uso da residenziale a commerciale’. Siamo a pochi passi dal mangimificio della 4Fish. Il semaforo verde non è stato immediato perché l’ufficio viabilità e traffico del Comune ha messo in fila una serie di prescrizioni da rispettare: in un primo momento è stato comunicato che l’elaborato tecnico aveva carenze ed anomalie «tali da non consentire l’approvazione del progetto». Lunedì la direzione ambiente ha preso atto degli aspetti acustici e di valutazione previsionale dell’impatto acustico, quindi l’ok di Bedini. Da quanto appreso i lavori – salvo dietrofront – dovrebbero iniziare a settembre.