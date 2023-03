Terni, schianto all’incrocio: 19enne in ospedale

Incidente stradale nel pomeriggio di giovedì all’altezza dell’incrocio tra viale Carducci, via Botticelli e viale di Porta Sant’Angelo. L’impatto è stato tra due autovetture: una Nissan Micra condotta da un 65enne, proveniente da Porta Sant’Angelo, e una Peugeot con al volante un ragazzo di 19 anni che procedeva lungo via Botticelli in direzione via Carducci. In seguito al sinistro, il giovane conducente della Peugeot è stato soccorso dagli operatori della Croce verde di Ferentillo e trasportato in ospedale per gli accertamenti: le sue condizioni non sarebbero fortunatamente gravi. Sul posto per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni con personale del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti.

