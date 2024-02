Terni: schianto auto-moto a Prisciano. Centauro in condizioni serie

LE FOTO DELL’INCIDENTE

Serio incidente stradale nella prima serata di giovedì, intorno alle ore 19, lungo la strada statale 79 bis Terni-Rieti all’altezza di Prisciano (chilometro 27+820) in direzione Rieti, poco prima dell’imbocco della galleria Tescino. L’impatto – violento – è stato fra una motocicletta Yamaha con in sella un 43enne ternano ed un’autovettura Honda condotta da una donna di 61 anni. Il centauro, dolorante e cosciente, è stato immediatamente soccorso dagli operatori del 118 e trasportato all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni in ‘codice rosso’: la prognosi non è riservata ed è pertanto escluso il pericolo di vita. La donna, sotto shock, ha riportato lesioni meno gravi ed anche lei è stata condotta in ospedale per i necessari accertamenti. Sul posto, per le operazioni di soccorso, si sono portati anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni. La ricostruzione della dinamica del sinistro è affidata agli agenti della polizia Stradale di Terni, supportati nella gestione della viabilità dai colleghi della squadra Volante della questura e della polizia Locale di Terni. Presenti sul posto anche gli operatori Anas: la strada è rimasta chiusa in entrambe le direzione per il tempo necessario alle operazioni.