Terni, scuola materna Cardeto: variante e proroga di due mesi

di S.F.

Il ritardo è già certificato ed ai genitori, in attesa di poter far rientrare i propri figli nell’edificio, è già stato comunicato che se ne riparla nel 2022. Ora c’è un nuovo passaggio per i lavori di adeguamento sismico ed ampliamento della scuola materna di Cardeto, oggetto di un corposo intervento – consegna alla Msc Generali di Bisceglie datata 4 settembre 2020 – ormai da oltre un anno: via libera per una variante in corso d’opera da oltre 70 mila euro di spesa e concessione di proroga per l’ultimazione. Basti pensare che il tutto doveva essere concluso a maggio.

Il motivo e la proroga

Come noto l’importo di aggiudicazione – ribasso superiore al 30% – è di 249 mila euro rispetto al quadro economico complessivo originario di 414 mila 800 euro. La proroga concessa è di 49 giorni naturali e consecutivi, motivo? «Si è riscontrata la necessità di eseguire lavori imprevisti ed imprevedibili». Risultato: affidamento di maggiori operazioni in variante per un totale di 75 mila 643 euro. Si passa dunque ad un esborso – Iva del 10% compresa – generale che supera i 345 mila euro. Nuovo termine per completare l’adeguamento fissato al 29 ottobre 2021. Vedremo se sarà rispettato.