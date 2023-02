Terni, sfida tra gli assi del ruzzolone nel weekend

Appuntamento valentiniano a Terni per gli amanti del ruzzoloni. Gli atleti tesserati alla Figest – Federazione italiana giochi e sport tradizionali – sono pronti per una delle sfide di inizio anno: domenica in località La Selva, a Gabelletta, ci sarà la competizione a coppie 1 A+1 B della categoria C. Si tratta di un derivato dal lancio della forma di formaggio: «Si gioca – ricorda la Figest – con un disco di legno del diametro di 26 centimetri, lo spessore di 6 e il peso non inferiore a 2 chilogrammi, e una cordella. Quest’ultima presenta un anello a un’estremità per infilarvi il braccio ed uno zeppo, o rocchetto o croccolo, per impugnare più saldamente l’attrezzo al momento del lancio. Vince chi copre lo stesso percorso col minor numero di lanci». Un’attività che si pratica sin dalla fine dell’800.

