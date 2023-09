Terni: si parla di giustizia con Coppi, Socci e Colacci

Sabato 30 settembre a Terni, dalle ore 9.30 presso la sala Leonardo Da Vinci dell’hotel Michelangelo, il Centro studi politici e sociali ‘F.M. Malfatti’, in partenariato con l’Ordine degli Avvocati di Terni, ha organizzato un convegno specificamente dedicato alla riforma della giustizia o, per essere più precisi, alle riforme del sistema giudiziario. L’evento è accreditato dall’Ordine degli avvocati di Terni con tre crediti formativi e sarà caratterizzato da un’approfondita analisi dell’argomento da parte dei relatori: l’avvocato Andrea Colacci (presidente dell’Ordine degli avvocati di Terni), il dottor Angelo Matteo Socci (consigliere della Suprema Corte di Cassazione) e il professor avvocato Franco Carlo Coppi. «I temi trattati – osserva l’avvocato Luigi Fiocchi, presidente del centro studi ‘Malfatti’ – oltre a rappresentare un’occasione di aggiornamento per gli addetti ai lavori, configurano un momento di approfondimento sui cardini fondamentali del diritto costituzionale, oltre che un vero e proprio servizio in grado di influire anche sulle performance dell’economia e del benessere sociale di un Paese».

Condividi questo articolo su