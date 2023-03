Terni, si ribalta con l’auto sulla rotatoria

Incidente stradale lunedì mattina all’altezza della rotatoria Obelisco Lancia di Luce, a Terni. Una donna al volante di una Fiat Punto ha urtato il marciapiede ed un palo finendo per ribaltarsi e colpire una Fiat Panda condotta da un uomo. È stata estratta dal veicolo dagli operatori della Croce Rossa che hanno prestato i primi soccorsi: spaventata, fortunatamente non ha riportato conseguenze fisiche serie. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni per la gestione della viabilità – congestionata – e per ricostruire la dinamica del sinistro. Con loro anche i vigili del fuoco.

