Terni, Simone Lucchetti confermato alla guida della Uilm

È iniziata da San Gemini la stagione congressuale della Uilm, che porterà al congresso nazionale in programma ad ottobre a Roma. Giovedì, a Vallantica, si è svolto infatti il 19° congresso provinciale del sindacato di categoria, che ha visto la riconferma alla guida, all’unanimità, del segretario uscente Simone Lucchetti. Non solo il tema dell’Ast, ovviamente, al centro della sua relazione, che ha anche toccato alcune delle principali questioni che in questo frangente toccano le aziende metalmeccaniche del territorio e più in generale del Paese, a partire da quelle legate a materie prime ed energia e che aggravano una situazione già delicata. «Il territorio è in grande difficoltà dal punto di vista industriale, economico e sociale. Cerchiamo di discutere elementi che possano offrire uno slancio, ma la politica è assente» ha detto. Ai lavori ha partecipato anche il segretario generale nazionale della Uilm, Rocco Palombella. «Dal Governo – ha sottolineato – continuiamo a registrare un’assenza ingiustificabile sulla siderurgia, come la mancanza di un piano nazionale che metta al centro la sinergia delle produzioni, la salvaguardia occupazionale e la sfida della transizione ecologica».