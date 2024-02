Terni, sos amianto da via Romagna

La segnalazione arriva da un cittadino e riguarda l’area di borgo Bovio. Si parla di amianto e di cattive frequentazioni tra via Romagna e via Umbria.

L’sos

L’uomo scrive ad umbriaOn allegando la missiva inviata alla Usl Umbria tre settimane fa, a fine gennaio. Non prima di aver avvisato Arpa Umbria: la segnalazione riguarda la presenza di amianto «rotto e abbandonato» nel tetto di una struttura con accesso principale in via Romagna. C’è altro: «Il luogo è di nuovo frequentato da persone etranee (senza tetto e drogati) in particolar modo nelle ore notturne». In passato qualche intervento è stato effettuato, ma ora la situazione si è ripresentata. Da qui la preoccupazione di alcuni residenti della zona e la richiesta di una soluzione tempestiva. a