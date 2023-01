Terni, sottopasso via Battisti tra degrado, rifiuti e «soggetti loschi»: nuovo allarme

Il sottopasso di via Cesare Battisti ed il degrado, ennesimo allarme. Questa volta a lanciarlo è il consigliere comunale di Terni Civica, Michele Rossi, dopo la I commissione consiliare che si è svolta lunedì mattina a palazzo Spada sul tema Cardeto.

Insalubre e pericoloso

«La situazione di degrado – sottolinea Rossi – e sporcizia del sottopasso di via Cesare Battisti si trascina ormai da anni. Spesso si corre ad intervenire nel ripristinare qualche lampada non funzionante o rimuovere i cumuli di sporcizia che vi si accumulano. Si tratta di un sottopasso insalubre, potenzialmente pericoloso che in tanti evitano di utilizzare, venendo cosi meno l’utilità e comodità per cui è stato realizzato. A dispetto di questo degrado sono diversi i giovani che vi stazionano, soprattutto a ridosso della entrata o uscita dagli istituti scolastici vicini oltre alla presenza di soggetti loschi in orario notturno. Difficile immaginare come possano sentirsi a proprio agio tra i rifiuti e l’odore nauseabondo di escrementi ed urina, magari solo per mettersi in disparte senza essere visti. Ho raccolto però le segnalazioni dei genitori degli studenti della scuola media, preoccupati all’idea che i propri figli utilizzino il sottopasso per raggiungere la scuola, venendo a contatto con ragazzi più grandi intenti a consumare alcool o sostanze, una situazione che potrebbe degenerare in episodi di minacce, prepotenza o bullismo, di cui mi si racconta vi sono le prime avvisaglie. Situazioni simili ad quelle segnalate per la zona del terminal bus. Dal canto mio ho provveduto a segnalare alle forze dell’ordine la situazione del sottopasso e mi aspetto che lo stesso venga attenzionato. All’amministrazione comunale chiederò invece, con un apposito atto, che anche lì si provveda – conclude – a installate le telecamere del servizio di videosorveglianza in modo però che non possano essere facilmente vandalizzate.