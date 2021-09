Terni, successo per il Birrificio Amerino al ‘Cibus’ di Parma

Bella affermazione per il Birrificio Amerino di Terni che alla manifestazione nazionale ‘Cibus’ di Parma ha mietuto successi in serie con la nuova Sour Lamponi e Mirtilli della linea Experience. Il birrificio artigianale ha infatti centrato il terzo posto nella categoria Sour Fuit Ale ed anche una menzione speciale per la ormai ‘pluridecorata’ Northup nella categoria Saison. «Un anno di duro lavoro e sacrifici – dicono dall’azienda ternana – che viene ripagato, oltre che dai premi, dal ritorno in una delle fiere più importanti del nostro comparto, in compagnia di estimatori, colleghi e soprattutto tra fiumi di birra artigianale».

