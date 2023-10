Terni: tornano nel negozio dove avevano rubato 5 giorni prima. Denunciate due donne

Due donne di origine romena di 30 e 28 anni, domiciliate in un campo nomadi di Roma, sono state denunciate dai carabinieri del comando stazione di Collescipoli per furto aggravato in concorso. Venerdì scorso, di pomeriggio, le due erano state notate dall’addetto di un negozio della zona industriale, mentre si aggiravano con fare sospetto tra gli scaffali. Poi si sono allontanate e lo stesso addetto ha scoperto che erano ‘spariti’ articoli di cancelleria per circa 300 euro. A seguito della denuncia sporta, i militari dell’Arma, analizzando le immagini della videosorveglianza del negozio, hanno ricostruito la vicenda. L’identificazione delle due donne è avvenuta mercoledì, quando si sono ripresentate presso lo stesso negozio. La responsabile ha subito chiamato i carabinieri che hanno intercettato le due e probabilmente impedito nuovi furti. Oltre alla denuncia è scattata anche la richiesta in questura per l’emissione del Foglio di via obbligatorio.

Condividi questo articolo su