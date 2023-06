Maltempo, frana in Valserra: si lavora per riparare i danni

In Valserra si lavora dalle prime ore di domenica 4 giugno per riparare ai danni causati, sabato pomeriggio, da una frana che ha interessato la strada provinciale, poco lontano dall’abitato di Rocca San Zenone. Fango e detriti hanno invaso la strada creando disagi alla circolazione veicolare, ma anche i binari lungo la linea ferroviaria tra Orte, Terni e Foligno all’altezza di Giuncano, come già accaduto nel gennaio 2021. Trenitalia ha sospeso la circolazione ferroviaria e attivato i bus sostitutivi tra Terni e Spoleto. Sabato sera, poco prima delle 23, si sono concluse le attività di rimozione dei detriti alluvionali dai binari e di messa in sicurezza del costone interessato dal movimento franoso, interventi eseguiti dalle squadre di tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, di conseguenza è stata riattivata anche la circolazione ferroviaria sulla linea, con un rallentamento a 30 km/h.

LA SITUAZIONE SULLA LINEA FERROVIARIA DOPO IL MALTEMPO – VIDEO