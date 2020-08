Terni, trova portafogli con 200 euro e lo restituisce

di Federica Liberotti

«Perdere un portafogli, soprattutto in tempi di Covid, è una bella scocciatura. Non solo ovviamente per i soldi e le carte di credito, ma anche per tutta la trafila e il tempo necessari per rinnovare i documenti. Per questo non posso che ringraziare infinitamente il poliziotto che me lo ha restituito». A parlare è un 52enne di Terni che domenica sera, mentre era in sella al suo scooter nella zona di borgo Rivo, ha avuto la sventura di smarrire il suo portafogli.

I fatti

L’uomo credeva che non avrebbe ritrovato nulla di quanto perso, invece la gentilezza di un concittadino – R.G., un poliziotto in servizio alla questura di Roma, ma libero dal servizio – gli ha permesso di tirare un sospiro di sollievo. Lunedì mattina il 52enne è stato infatti contattato dall’agente, che dopo aver trovato il portafogli in strada ed essere riuscito a rintracciarlo, gli ha restituito il tutto. I 200 euro contenuti all’interno, oltre alla carte di credito, ma anche documenti importanti come la carta d’identità e la patente di guida. Un gesto che non è passato inosservato e i cui effetti non termineranno qui. «È mia intenzione scrivere al questore per segnalare l’accaduto e rinnovare i miei ringraziamenti per la gentilezza e la disponibilità dimostrata» spiega ancora il 52enne.