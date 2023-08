Terni: ubriaca e molesta alla stazione. Denunciata brasiliana

Il fatto risale alla prima serata dello scorso 6 agosto, quando una donna di origini brasiliane, in evidente stato di ebbrezza e già nota alle forze dell’ordine, ha iniziato a dare in escandescenze all’interno della stazione ferroviaria di Terni, molestando i viaggiatori. Quando gli agenti della Polfer si sono attivati per controllarla, la donna ha prima cercato di fuggire e poi, una volta intercettata, ha continuato a mostrarsi aggressiva, minacciando di morte il personale della polizia Ferroviaria ternana. Accompagnata in questura per gli accertamenti di rito, una volta tornata alla calma è stata denunciata a piede libero.

