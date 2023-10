Ugl metalmeccanici: Francescangeli ancora vicesegretario nazionale

Un sindacalista ternano vicesegretario nazionale con delega alla siderurgia della Ugl metalmeccanici. C’è la conferma per Daniele Francescangeli: l’ok è giunto al termine del congresso di categoria a Montesilvano, in Abruzzo.

Quattro anni

Nella cittadina in provincia di Pescara è arrivata la riconferma al vertice della segreteria nazionale del segretario uscente, Antonio Spera. Un impegno che proseguirà per quattro anni e che va ad aggiungersi a quello di segretario provinciale della Ugl metalmeccanici di Terni. «Sono davvero molto orgoglioso – il commento – di poter rappresentare, ancora una volta, la mia città e l’Umbria, oltre che all’intero contesto di chi opera nel settore della siderurgia. Questo significa che è stato apprezzato il lavoro svolto in questi anni, in un comparto che sempre più è in sofferenza. In questa sfida l’Italia e, in modo particolare, Terni ha assunto da sempre un ruolo centrale nello scenario mondiale in riferimento alla produzione di acciaio di altissima qualità. Per il territorio e per il lavoro questo rappresenta un dato non di poco conto, poiché la ricaduta in termini economici ed occupazionali è già stata parecchio evidente e continuerà ad esserlo per molti anni ancora. Nel frattempo auspichiamo che si creino nuovi presupposti per investimenti finalizzati per l’occupazione e lo sviluppo industriale del territorio».