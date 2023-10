Terni, un evento per riscoprire i luoghi del passato

Un evento per riscoprire i luoghi sacri del passato, come ad esempio l’abbazia di San Benedetto in Fundis a Stroncone. Si è svolto venerdì nella chiesa di San Salvatore, a Terni, su iniziativa della delegazione locale dell’Ordine equestre del santo sepolcro di Gerusalemme. ‘Cavalieri del santo sepolcro e protomartiri francescani: un cammino nella storia’, la denominazione dell’appuntamento pomeridiano che ha visto protagonisti in particolar modo Giovanni Bartolomeo, Corrado Mazzoli, Paolo Rossi e Mauro De Angelis.

Condividi questo articolo su