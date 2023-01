Terni: un inizio 2023 sereno in Comune. Urla e caos per la cena di Asm – Video

Condividi questo articolo su

















Quando si parla della ‘famosa’ cena di Asm – la polemica è di natura politica chiaramente, sulla scia della maxi operazione di aggregazione industriale – non ci si annoia mai. Se poi è il tema principale della commissione consiliare numero uno del 2023 allora il piatto è servito: urla, accuse e repliche nell’appuntamento di giovedì a palazzo Spada alla presenza del presidente della società partecipata del Comune, Mirko Menecali, e dell’assessore Orlando Masselli. L’apice è stato raggiunto dopo un intervento di Paola Pincardini (FdI) in replica alle considerazioni della minoranza, con un Luca Simonetti (M5S) su di giri.

La contesa sui costi

Tutto è nato da un’iniziativa dei pentastellati e di Alessandro Gentiletti (Senso Civico) per far luce sull’evento del 20 dicembre tra karaoke improvvisato, trenini e quant’altro. D’altronde era una cena natalizia, seppur effettivamente alcuni dei presenti – anche extra politica – sono rimasti perplessi dal tenore della serata. Ognuno ha la sua idea come giusto che sia. Fatto che giovedì mattina a Menecali è stato chiesto un resoconto dei costi sostenuti da Acea: «C’è una procedura aperta – ha spiegato Simonetti – e sono stati invitati coloro che devono avallare l’operazione, stride un po’ ed è una caduta di stile». Il presidente di Asm ribadisce quanto già aveva fatto presente nei giorni scorsi: «Non posso relazionare, la cena è stata offerta da Acea e non so le procedure. Ci hanno chiesto di poter utilizzare la sala. Ricordo che Asm non è una società in house e da regolamento non è prevista una relazione sui singoli eventi. Non sono in grado di dare risposte». Federico Pasculli (M5S) ha tirato fuori un parere di un esperto in diritto societario – chiamata in causa per un giudizio la neo segretaria generale Noemi Spagna Musso, se ne parlerà più avanti eventualmente – e ha parlato di una «festa in modalità Checco Zalone».

Si accendono i consiglieri

Masselli nel contempo osserva perplesso tra chiamate e messaggi che arrivano. «Basito da Menecali, Asm – ha ripreso la parola Gentiletti – non si domanda chi e quanto paga? Se io organizzo una cena, voglio saperle queste cose e chi presiede Asm è di nomina sindacale. Infastidito che venga qui e dica che non è tenuto a rispondere». A questo punto Menecali usa una frase che fa scattare qualcuno: «Fino a quando strumentalizzerete sul controllo della società? Ricordo che c’è un regolamento specifico per quelle in house ed un altro per le partecipate. E Acea ad oggi ha il 37%. Se volete valutiamo il regolamento insieme, non c’è alcun obbligo di relazione in merito», ha ribadito a Gentiletti. Poi breve sospensione perché Federico Brizi (Lega) decide di darci un taglio, motivo? Lo scambio tra Pincardini e Simonetti: «Abbiamo sprecato un’ora di tempo e risorse pubbliche per parlare del nulla. Quante ne avete fatte voi di cene sotto il periodo natalizio? Sono un’aggregazione, parlo di buon senso». Simonetti e Pasculli vanno in tackle usando un gergo calcistico: «Ma cosa c’entra? Vergognatevi». Il resto lo potete vedere nel video. E pensare che alle 9.20 la mattinata era iniziata tra battute, scambi e opinioni sulle amministrative in arrivo davanti a palazzo Spada. La seduta è proseguita con l’ingresso della dirigente alle attività finanziarie Grazia Marcucci e la posizione organizzativa dell’ufficio partecipate Giulia Scosta per l’approvazione dello schema di regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo sull’Agenzia unica Umbria Tpl e Mobilità Spa.