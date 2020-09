Terni, Villalago: si riparla di alienazione

La ridefinizione di un cronoprogramma che impegni con scadenze certe la Il Delta Gestione & Servizi – la società che gestisce il parco – e la possibilità di un’alienazione dell’intero complesso, «tenendo conto anche degli orientamenti dell’amministrazione che prevedeva anche questa eventualità». Sono le due proposte emerse per Villalago di Terni nel corso dell’ultima commissione controllo e garanzia in Provincia: a presentarle Gianni Daniele e il consigliere Monia Santini.

Il confronto

La commissione predisporrà un documento da proporre all’approvazione del consiglio provinciale: all’interno del documento ci saranno le proposte per far ripartire il parco e villa Franchetti. Il consigliere Sandro Spaccasassi ha portato all’attenzione la questione dei fondi necesari e l’opportunità di imprimere alla società un’accelerazione sui lavori da portare a termine. Infine Isabella Tedeschini ha evidenziato «l’importanza di una verifica puntuale con il gestore», chiedendo «che in un’eventuale vendita si consideri anche il risvolto e la ricaduta sociale che questa comporterebbe».

