Terni, ‘Voci d’amore’: la dedica della Filarmonica Umbra per San Valentino

Nel mese di San Valentino, Santo dell’amore, domenica 26 febbraio alle 17.30 al teatro Secci di Terni, l’associazione Filarmonica Umbra dedica alla città lo spettacolo per pianoforte e voce recitante ‘Voci d’amore’ ideato e composto da Claudio Rastelli.

I più grandi amori della letteratura musicale

‘Voci d’amore’ è un gioco di corrispondenze biunivoche. Amori vissuti, documentati, oppure leggendari, misteriosi, occultati, inventati e musiche scorrono insieme, condividono elementi biografici ed estetici, psicologici e tecnici, e portano gli ascoltatori nell’intimità delle vite e delle opere di grandi compositori. Voci d’amore è un melologo: sulle musiche composte da Rastelli scorrono le parole di Diana Höbel, in un crescendo di partecipazione e immedesimazione con gli amori evocati, accompagnate al pianoforte da Federico Nicoletta. In programma i più grandi amori della letteratura musicale. L’amore misterioso: Antonie Brentano, la più accreditata ‘Immortale amata’, e il lied An die Geliebte di Beethoven, senza dedica esplicita, ma scritto per lei. L’amore leggendario: Tristano e Isotta e la Morte di Isotta di Wagner/Liszt. Gli amori proibiti di Schubert, e quelli inventati da Pierre Louys (Les Chansons de Bilitis, messe in musica da Debussy). L’amore coniugale ‘perfetto’ di Schumann e della moglie-musa Clara Wieck, e gli amori meno perfetti di Šostakovič e Mozart.

I prossimi appuntamenti

La stagione della Filarmonica Umbra proseguirà a marzo con Andrea Oliva (flauto) e Alessandro Carbonare (clarinetto) e Fabrice Pierre (arpa) insieme al Trio Metamorphosi (l’11 marzo alle 21) e il Coro da Camera Canticum Novum, con l’Accademia Hermans, diretta da Fabio Ciofini (il 24 marzo alle 21). Gran finale il 2 aprile alle 17.30 con ‘Piovano & Friends’, concerto del quartetto costituito da Grazia Raimondi (violino), Silvio Di Rocco (viola), Luigi Piovano (violoncello), Olaf John Laneri (pianoforte).