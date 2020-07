Terni, dà di matto al Chico Mendes: fermato

Momenti di forte tensione nel primo pomeriggio di domenica al parco ‘Chico Mendes’ di Maratta Bassa, a Terni. L’immediato intervento del personale Af Service ha evitato che si sviluppasse un parapiglia nella zona della piscina. Invitato ad uscire dalla vasca dagli addetti, un uomo di origine straniera è andato ‘su di giri’ al momento del ricambio – l’ingresso è contingentato, c’è un limite da rispettare e bisogna mantenere le distanze di sicurezza, almeno in teoria – e, dopo aver spintonato alcune persone e preso in mano delle bottiglie di vetro per scopi non proprio pacifici, è stato bloccato dalla sicurezza. Del fatto sono state avvertite le forze dell’ordine, giunte sul posto a stretto giro con due pattuglie per gli accertamenti del caso. Alla fine, al netto della preoccupazione – c’è stata una sorta di ‘fuggi fuggi’ dei bagnanti che hanno assistito alla scena – tutto è stato risolto senza particolari problemi.

Condividi questo articolo su