Test sierologici anche da Bios Terni

In merito alle disposizioni della Regione Umbria del 5 Maggio 2020 per i test Covid nei laboratori privati, la Bios Terni, centro diagnostico e laboratorio analisi accreditato del territorio, è pronto a supportare la sanità pubblica e le istanze dei cittadini con l’effettuazione dei test sierologici qualitativi e quantitativi. In entrambi i casi, come da direttive regionali, occorrerà l’impegnativa del medico curante. «Il paziente – spiegano da Bios – sarà sottoposto a un triage telefonico e se asintomatico, potrà prenotare l’esame presso Bios-Terni allo 0744.403904 con sede sita in zona ospedale tra via Malnati e viale 8 Marzo. Il test sierologico qualitativo – spiega Bios Terni – viene effettuato in immuno-cromatografia, cioè attraverso le Cards: questo tipo di esame permette la rilevazione della presenza o assenza degli anticorpi contro Sars-CoV-2 nel sangue del paziente. In alternativa, il laboratorio è uno dei pochi in grado di effettuare il sierologico quantitativo in metodo Elisa (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) e in Clia (Chemiluminescenza), misurando così l’esatta concentrazione delle IgM e/o IgG attraverso prelievo venoso».

