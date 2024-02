Torres – Perugia 1-0: un rigore di Diakite condanna il Grifo

di Giovanni Cardarello

Match di alta quota al Vanni Sanna di Sassari dove si sono affrontate la seconda e la quarta della classifica del Girone B della Serie C. Un match, per alcuni versi, decisivo al fine di raggiungere la piazza d’onore. Piazza decisiva in ottica playoff. Un match che, purtroppo per i biancorossi, è terminato con la quinta sconfitta stagionale. Una sconfitta che li ricaccia a -10 dalla Torres e con lo svantaggio dello scontro diretto. Una sconfitta che, di fatto, è un game over per la rincorsa a quella posizione. Decide un rigore di Diakite per fallo di Kouan sullo sguisciante Ruocco.

Seghetti e Diakitè sciupano

Il Big Match della 27° giornata della Serie C vede di fronte la Torres di Protti e il Perugia di Formisano. I padroni di casa si schierano con il 3-4-1-2 e rinunciano a Fischnaller infortunato in sede di riscaldamento. Formisano schiera il suo Perugia con un inedito 3-5-2 con il rientrante Kouan sulla linea di Iannoni e Torrasi. Il primo giro di palla è del Perugia. Minuto 3’ pericoloso Zecca che approfitta di un errore di posizionamento della difesa. Palla fuori Al 4’ giallo per Iannoni: intervento scomposto del mediano del Perugia che prende il primo cartellino della partita. Occasione Perugia al 15′ con Seghetti che s’invola da solo verso la porta, ma a tu per tu con Garau calcia fuori a sinistra del palo. Al 21′: Tiro da fuori di Zambataro che finisce però largamente sul fondo. Giallo per Diakite al 32′: scivolata goffa del giocatore della Torres che prende solo il giocatore avversario. Al 41’ la Torres pareggia il conto delle occasioni. Angolo battuto su Dametto per Diakite che controlla al volo e calcia una botta di potenza sul palo di Adamonis che però respinge.

Diakite abbatte il Perugia

Si ricomincia dallo 0-0. Al 46’ pericoloso Lisi con un tiro cross che Sylla non riesce a deviare in rete. Al 55’ ancora pericoloso Seghetti con una incursione deviata in angolo da Dametto. Minuto 61’ Seghetti, sempre lui, calcia verso la porta di Garau ma la palla va in angolo. Sugli sviluppi calcia a rete Dell’Orco ma Garau para. Al 66’ miracolo di Adamonis che sventa un’occasione per Mastinu lanciato da solo a rete. Minuto 73’ la Torres cresce, colpo di testa di Diakite ma Adamonis para. Al 75’ la svolta della partita con Ruocco che viene fermato in area fallosamente da Kouan. Ed è rigore. Va dal dischetto Diakite ed è 1-0. Minuto 80’ colpo di testa di Dell’Orco su angolo palla a lato. In pieno recupero Sylla di testa manda a lato. Dopo quattro minuti di recupero finisce il match del Vanni Sanna, Torres-Perugia 1-0

Il tabellino e le pagelle di Torres-Perugia

Torres (3-4-1-2): Garau 6,5; Siniega 6, Idda 6,5, Dametto 6,5; Zecca 6 (90’ Pinna sv), Cester 6,5, Giorico 6,5, Zambataro 5,5; Mastinu 6,5 (78’ Masala sv); Scotto 6 (60’ Ruocco 7,5) , Diakitè 7

Allenatore: Protti 6,5

Perugia (3-5-2): Adamonis 7; Mezzoni 6,5, Lewis 6, Dell’Orco 6 (80’Polizzi sv); Paz 6 (90’ Cudrig sv), Iannoni 6 (80’ Matos sv), Torrasi 6,5 (81’ Giunti sv), Kouan 5,5, Lisi 6 (70’ Cancellieri 6); Sylla 6, Seghetti 6,5

Allenatore: Formisano 6

Marcatori: 77’ Diakitè su rigore

Ammoniti: Iannoni (Per), Diakite (Tor), Torrasi (Per), Zecca (Tor), Idda (Tor), Kouan (Per), Sylla (Per), Adamonis (Per)

Espulsi: –

Arbitro: Valerio Crezzini di Siena

Assistenti: Amedeo Fine di Battipaglia e Alessandro Munerati Munerati di Rovigo.

Quarto ufficiale: Lorenzo Maccarini della sezione di Arezzo.