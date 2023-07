Tre minorenni nei guai a Marsciano: rubano auto e poi finiscono fuori strada

Una ‘bravata’ che è costata cara – sono stati denunciati alla procura competente – e che poteva finire anche peggio, visto che i tre giovanissimi protagonisti – tutti minorenni, uno non ha ancora compiuto 15 anni – hanno rubato un’auto e poi sono finiti fuori strada. Il fatto è accaduto a Marsciano (Perugia) e i tre sono stati intercettati dai carabinieri della Compagnia di Todi mentre stavano cercando di sostituire una ruota dopo l’incidente. L’auto era stata rubata poco prima nel centro di Marsciano, dopo che era stato forzato uno dei finestrini. Il proprietario si era accorto dell’accaduto ed aveva sporto denuncia: poco dopo è avvenuto il ritrovamento e i tre, oltre ad avere una modica quantità di hashish, sono stati trovati in possesso del marsupio del derubato con dentro i suoi documenti e le carte di credito. Il tutto è stato portato all’attenzione della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Perugia.

