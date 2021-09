Umbria, cambio della guardia ai vertici delle Fiamme Gialle: Sottani ‘trait d’union’

Nella mattinata di lunedì il procuratore generale di Perugia, Sergio Sottani, ha ricevuto la visita del nuovo comandante regionale della Guardia di Finanza, Generale di Brigata Alberto Reda, appena insediatosi. Quest’ultimo era accompagnato dal Generale di Divisione Benedetto Lipari, per un commiato. In un clima di cordialità il Procuratore Generale, oltre a porgere un caloroso benvenuto al Generale Reda ed augurargli buon lavoro, ha manifestato vivo apprezzamento per l’attività svolta quotidianamente dal Corpo della Guardia di Finanza sul territorio regionale, sottolineando l’importanza del contributo fornito da ciascuna istituzione impegnata sul fronte della legalità, nell’ottica del coordinamento assicurato dall’autorità giudiziaria.

