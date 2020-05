Umbria, covid: i cimiteri restano chiusi

di F.L.

Sì a passeggiate e corsette nei parchi pubblici – almeno in quelli che riapriranno i cancelli -, no alle visite ai defunti. Salvo nuove disposizioni, bisognerà ancora attendere oltre il 4 maggio per tornare nei cimiteri, a Terni ma anche negli altri comuni umbri, visto che il decreto governativo del 26 aprile non ne consente la riapertura. Anche le prefetture, solo pochi giorni fa, hanno ribadito il concetto, l’Anci ha chiesto nel frattempo ulteriori chiarimenti e studia alcune linee guida per permettere entrate disciplinate.

Argomento sentito e dibattuto

Tanti coloro che, comprensibilmente, fremono per poter tornare a portare un fiore o a recitare una preghiera davanti alle tombe dei propri cari, una lontananza resa ancora più dolorosa per chi proprio in queste difficili settimane ha perso parenti e amici e non ha potuto dare loro l’ultimo saluto che meritavano. Sul punto della chiusura dei cimiteri il presidente di Anci Umbria e sindaco di Narni, Francesco De Rebotti, spiega che, preso atto delle indicazioni delle prefetture, «solo state chieste delucidazioni al ministero della salute per poterli riaprire rispettando tutte le procedure di sicurezza». Emblematico il caso di San Giustino, dove il 26 aprile il sindaco aveva disposto la riapertura del campo santo comunale, salvo poi dover fare dietrofont il giorno stesso dopo l’intervento della prefettura. Il nuovo dpcm non sembra risolvere una questione così sentita. Alcuni sindaci, come già fatto ad Arrone da Fabio Di Gioia e come dovrebbe fare anche ad Amelia Laura Pernazza, hanno optato o opteranno per la possibilità di far entrare nei cimiteri almeno i fiorai che, su indicazione dei clienti, possono portate i fiori sulle tombe.