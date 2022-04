Cda Umbria Film Commission debutta a Terni. Per Ex studios Papigno patto col 115

Tempo di debutto per il consiglio di amministrazione di Umbria Film Commission, la fondazione a partecipazione pubblica costituita il 31 marzo 2021 con intesa tra Regione, Comuni di Perugia e Terni e Anci. La prima riunione è programmata per venerdì 8 aprile a Terni, nella sala ‘Vincenzo Pirro’ a palazzo Carrara.

UFC ha l’obiettivo di fornire assistenza e sostegno alle produzioni cinematrografiche, televisive, pubblicitarie e di documenti nazionali/internazionali che optano per l’Umbria: «Nella riunione di venerdì – spiega l’assessore alla cultura Maurizio Cecconelli – il Cda di UFC si occuperà anche dell’avvio di corsi di formazione specifici nell’area ternana. Questa scelta, insieme a quella di svolgere la riunione del Cda a Terni mi sembra un buon segnale di attenzione verso il nostro territorio che, in passato, aveva avuto modo di sviluppare una particolare vocazione per le attività cinematografiche e per tutto quel che si muove intorno all’industria del cinema. Una vocazione che possiamo provare a riproporre con il supporto di Umbria Film Commission». Per Michele Rossi, consigliere comunale delegato ai rapporti con UFC, c’è riscontro di «grande impegno di tutto il cda per dare avvio alle varie attività di film commission e in queste Terni è protagonista. In questi primi mesi nello svolgimento del mio compito, ho maturato la consapevolezza che grande è l’aspettativa che la città ha riposto nella nuova UFC. Il lavoro che si sta impostando con metodo e professionalità ci permetterà di raccogliere presto i primi frutti a vantaggio della città. In particolare UFC intende lavorare nel lungo periodo per la formazione dei lavoratori del cinema». I corsi formativi si svolgeranno al centro multimediale di Terni: «I lavoratori umbri del settore potranno così usufruire di una opportunità formativa e incrementare il loro operato nel territorio. L’idea di UFC è quella di coinvolgere – conclude – le professionalità umbre esistenti e di costruirne di nuove dal basso perché permangano nel tempo».

Intanto la direzione attività finanziarie – in campo la dirigente Grazia Marcucci ed il rup Angelo Baroni – ha perfezionato l’atto per la concessione in comodato d’uso gratuito del materiale presente nei padiglioni degli ex studios di Papigno: si tratta di un patto ventennale (tecnicamente è con il ministero dell’Interno) con il dipartimento dei vigili del fuoco del comando di Terni. Il motivo? Realizzare gli arredi della cappella di Santa Barbara nella sede di via Proietti Divi. C’è dunque il via libera per l’affidamento dei beni mobili. Il contratto «si intende rinnovato di anno in anno con facoltà di entrambe le parti di dare disdetta inqualsiasi momento con preavviso di trenta giorni». La richiesta del ministero è datata 27 settembre 2021 e fa riferimento ad alcune risultanze lignee di varie scenografie. «La società International Studios & Services Spa, avente causa rispetto ai cessati contratti di locazione degli ex studi cinematografici, congiuntamente ad Istituto Luce Cinecittà Srl, più volte sollecitata a liberare i padiglioni dagli scarti ancora presenti, ha sempre opposto diniego», è stato inoltre specificato nell’atto di giunta di fine marzo.