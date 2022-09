Un contest ‘turistico’ per valorizzare angoli d’Italia: in palio 21 premi da 500 euro

Un contest per la valorizzazione del turismo con in palio ventuno premi da 500 euro. Si chiama #LItaliaCheNonSapevi ed è un’iniziativa che ha l’obiettivo di mettere in luce gli angoli più insoliti o nascosti delle varie regioni italiane: si può partecipare con video, foto, racconti e podcast con al massimo dieci contributi per ogni singolo utente. Andranno caricati nella sezione ‘concorso’ del portale www.viaggio.italia.it e una giuria di esperti decreterà i migliori ventuno, uno per territorio regionale. «I criteri di valutazione sono originalità, creatività e attinenza agli obiettivi del contest», spiega l’organizzazione. La scadenza è fissata al 30 settembre mentre la premiazione si terrà al Ttg Incontri di Rimini in programma dal 12 al 14 ottobre.

