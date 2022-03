Un traguardo importante e una grande festa, sabato 26 marzo, per Bianca Bellesia in Amati, che ha compiuto 100 anni. Nata a Reggio Emilia, ha vissuto la gran parte della sua vita a Terni e ora, come raccontano i figli Roberto e Laura e i nipoti Massimo, Marco, Mauro, Erica e Daniele e i pronipoti Giulia, Caterina, Rebecca, Giordana, Francesco, Tommaso e Nicolò, «offre i suoi cento anni per un futuro di pace, ricordando lei la crudezza di una guerra».

