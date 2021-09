Usl Umbria 2, raccolta funghi: da ottobre controlli gratuiti

L’invito della Usl Umbria ai raccoglitori è «il rispetto rigoroso di alcune semplici regole, in primo luogo la necessità di prevedere un controllo gratuito da parte di esperti micologi al fine di evitare danni alla salute ed intossicazioni che, in alcuni casi, possono rivelarsi anche letali». Con l’arrivo dell’autunno, come di consueto, l’azienda sanitaria locale annuncia l’attivazione delle postazioni per il check gratuito dei funghi dal 1° ottobre.

I consigli

L’Usl invita a «non consumare funghi che non siano stati controllati da un micologo professionista». Da ottobre dunque via con gli ispettorati micologici cui i cittadini possono rivolgersi per un consumo in piena tranquillità. «In caso di evidenti disturbi è opportuno pensare sempre ad una possibile intossicazione e rivolgersi immediatamente al pronto soccorso più vicino: le cure, se praticate tempestivamente, possono salvare la vita. Già dal mese di settembre è attivo un servizio di pronta reperibilità per gli ispettorati micologici della Usl Umbria 2, soprattutto per i casi di intossicazione da funghi, mentre da venerdì 1 ottobre a martedì 30 novembre 2021 saranno attivati i controlli di commestibilità dei funghi freschi spontanei destinati sia al commercio che per i raccoglitori privati, nelle sedi e con gli orari di seguito descritti». Di seguito l’elenco completo.

Distretto di Terni

– dal lunedì al venerdì, dalle ore 14:30 alle ore 16:30 fino al termine della stagione micologica del 30 novembre 2021 presso la sede dell’Ispettorato Micologico di Via Bramante in Terni, posto al piano terra negli uffici ex dogana nuova sede.

– il sabato, dalle ore 12:30 alle ore 13:30 fino al termine della stagione micologica del 30 novembre 2021 presso la sede dell’Ispettorato Micologico di via Bramante in Terni, posto al piano terra negli uffici ex dogana nuova sede.

– dal lunedì al sabato, dalle ore 08:00 alle ore 09:00 fino al termine della stagione micologica del 30 novembre 2021 presso il nuovo mercato coperto di largo Manni in Terni esclusivamente per rilascio della necessaria certificazione dei funghi freschi spontanei destinati al commercio.

Distretto di Narni/Amelia

– Con decorrenza venerdì 1° ottobre 2021, verranno attivati i controlli di commestibilità dei funghi freschi spontanei per i raccoglitori privati presso la sede del dipartimento prevenzione di Piazza Augusto Vera in Amelia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 13:00 alle ore 13:45.

Distretto di Orvieto

– Con decorrenza venerdì 1° ottobre 2021, verranno attivati i controlli di commestibilità dei funghi freschi spontanei per i raccoglitori privati presso la sede del dipartimento prevenzione di Via Postierla in Orvieto, dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30 alle ore 9:30.

Distretto di Spoleto

– Con decorrenza venerdì 1° ottobre 2021, verranno attivati i controlli di commestibilità dei funghi freschi spontanei per i raccoglitori privati presso la sede del dipartimento prevenzione di via San Carlo in Spoleto, nei giorni del lunedì – mercoledì – venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 9:00.

Distretto di Foligno

– Con decorrenza venerdì 1° ottobre 2021, verranno attivati i controlli di commestibilità dei funghi freschi spontanei per i raccoglitori privati presso la sede del dipartimento prevenzione di Via Fiamenga 55/A in Foligno, nei giorni del lunedì – mercoledì – venerdì, dalle ore 12:30 alle ore 13:30.

Distretto Valnerina-Norcia

– Con decorrenza venerdì 1° ottobre 2021, verranno attivati i controlli di commestibilità dei funghi freschi spontanei per i raccoglitori privati presso la sede del dipartimento prevenzione di viale Dell’Ospedale c/o Ex campo sportivo comunale (in container), nei giorni del lunedì – mercoledì – venerdì, dalle ore 12:00 alle ore 13:00. «Si ricorda che, dal 1 settembre 2021, è attivo il servizio di pronta disponibilità micologica (dalle ore 20:00 alle ore 08:00 anche per i giorni prefestivi e festivi) per gli interventi relativi a casi di sospetta intossicazione da funghi, su chiamata dei centralini dell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni e dei presidi ospedalieri dell’azienda UslUmbria 2 delle sedi di Narni/Amelia – Orvieto – Foligno – Spoleto – Norcia».